أخبار مصر اليوم.. رئيس الوزراء يتابع جهود الصحة لتوصيل الأدوية لعلاج مصابى كورونا في المنازل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها رئيس الوزراء يتابع جهود الصحة لتوصيل الأدوية لعلاج مصابى كورونا في المنازل، حيث استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول عدد من الاجراءات المتبعة من جانب الوزارة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا.

رئيس الوزراء يتابع جهود الصحة لتوصيل الأدوية لعلاج مصابى كورونا في المنازل

استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول عدد من الاجراءات المتبعة من جانب الوزارة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا.

خطيب الجمعة: علينا الالتزام بتعليمات النجاة حتى نمر من الأزمة بسلام...فيديو

أكد الشيخ على الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، ضرورة الأخذ بالأسباب واتباع التعليمات والتوجيهات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

بخاخة ونفس واحد.. طريقة جديدة لاحتواء فيروس كورونا.. فهل تنجح؟.. فيديو

بدأ علماء بريطانيون، يوم الثلاثاء، اللجوء إلى دواء تجريبى وتقنية بسيطة لعلاج مرضى فيروس كورونا وتحديدا الحالات المبكرة فور ظهور الأعراض عليها، والتى تعتمد على إيصال الدواء إلى الرئتين عبر بخاخ inhaler، بعد فترة وجيزة من ظهور الأعراض على المريض، قبل الدخول فى المضاعفات الخطيرة.

بالكمامة.. بدء عمل الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والفيش من الاثنين

تقرر استئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية "الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية" على مستوى الجمهورية إعتباراً من يوم الإثنين يونيو القادم، وتيسيراً على المواطنين فقد تقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.

غدا شبورة وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 29 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة ، كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس معتدل، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس حار والرياح معتدلة.

بطخية 86 كليو في مسابقة كبرى بالصين.. صور

رغم الفزع الذى أصاب العالم بسبب فيروس كورونا الذى انطلق من مدينة ووهان الصينية، وزحف لأغلب دول العالم، إلا أن هناك مسابقة تجرى في الصين عن البطيخ، ولم تمنع الظروف إقامة مسابقة البطيخ التي تجرى بشكل سنوي.

بث مباشر.. أول صلاة جمعة منذ إغلاق المساجد من مسجد السيدة نفيسة

ينقل التليفزيون المصرى الآن شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، وذلك منذ بداية قرار غلق المساجد وتعليق الصلاة بها، بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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غداً.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

يبدأ حظر حركة المواطنين، غداً السبت، من الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالى، ونص القرار على أنه اعتباراً من 30 مايو ولمدة 15 يوماً يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.

حاتم باشات: محافظة القاهرة استجابت لتغيير اسم شارع سليم الاول للشهيد المنسى

أكد اللواء حاتم باشات عضو مجلس النواب، عن دائرة الزيتون، أن محافظة القاهرة استجابت لمطالب أهالي الدائرة بتغيير اسم شارع سليم الاول إلى شارع الشهيد أحمد منسى ، موضحا أن المطالب كانت بسبب المواقف المعادية من قبل الدولة التركية تجاه مصر ومواقفها الداعمه لجماعة الإخوان الإرهابية.

برشلونة يزين ملعبه بـ15 ألف قميص وصورة لمشجعيه فى مباراة أتلتيكو مدريد

أطلق مجلس إدارة نادى برشلونة الإسبانى مبادرة تضامنية مع الجماهير خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، المقرر إقامتها على ملعب "كامب نو" من الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا" فى الموسم الحالى 2019-2020، ومن المقرر استئناف البطولة فى شهر يونيو المقبل بعد توقف دام لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن إدارة برشلونة أطلقت مبادرة "هنا نلعب جميعا"، بالتزامن مع زيارة أتلتيكو مدريد فى الجولة الـ33، حيث تتيح الفرصة للأعضاء والجماهير إمكانية الوصول إلى جزء من مدرجات كامب نو فى تلك المباراة.

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء (صور)

حياة مليئة بالكفاح، والعمل الجاد، لمساعدة الأب الذي بلغ من العمر أرذله، انتهت بالقتل على يد "مدمنين"، في مشهد قاسي وصادم بمنطقة الكيلو 4.5 في مدينة نصر، ليحصل الشاب على لقب "شهيد الشهامة"، بمجرد أن تطأ قدمك منطقة الكيلو 4.5 بمدينة نصر، تلفت انتباهك صور على جدران الشوارع لشاب، مكتوب أسفلها "شهيد الشهامة..قتيل الغدر..حقك مش هيضيع"، وتلمح على وجوه الأهالي ملامح الحزن والآسى، لفقدان أحد أفضل شبابهم "محمد.ر" أو "حبيشة" كما يطلقوا عليه.

رئيس الوزراء يتابع جهود الصحة لتوصيل الأدوية لعلاج مصابى كورونا في المنازل

استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول عدد من الاجراءات المتبعة من جانب الوزارة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا.

الكويت تنهى الحظر الكلى وتعود للجزئي من 6 مساء إلى 6 صباحا

أعلن وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح إنهاء حظر التجول الشامل في البلاد وتحويله إلى حظر جزئي، مشيرا في الوقت نفسه إلى عزل مناطق جديدة .

شاهد كيف يستعد محمد صلاح لاستئناف الدوري الإنجليزي مع ليفربول

نشر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، صوراً جديدة من مران فريقه، استعداداً لاستئناف البريميرليج، عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، قد أعلنت عن عودة منافسات الموسم الحالى من الدوري الإنجليزي 2019 - 2020، بداية من 17 يونيو المقبل، بعد توقف استمر نحو 3 أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا.

الرجاء البيضاوى يؤكد أحقيته فى لقب "نادى القرن العشرين" بالمغرب

أثار نادى الرجاء البيضاوى المغربى حالة من الجدل حول نادى القرن العشرين فى المغرب، بعدما نشر "الشياطين الخضر" تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر" تؤكد أحقيته فى الحصول على لقب نادى القرن فى بلاده، على خلفية الجدل الدائر فى الفترة الأخيرة حول نادى القرن على مستوى قارة أفريقيا والتى حصل الأهلى على جائزتها قبل سنوات قبل أن يؤكد غريمه التقليدى الزمالك أنه نادى القرن الحقيقى فى القارة السمراء.

يدعى النبوة وينفى الإسراء والمعراج.. تخاريف المهدى المنتظر الجديد (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، القبض على موظف إدارى فى مجلس مدينة كوم حمادة، لزعمه بأنه المهدى المنتظر، وقيامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى، تروج لأفكار مغلوطة عن الدين الإسلامى، وادعائه أنه المهدى المنتظر، والهجوم على مؤسسات الدولة خاصة الأزهر الشريف، الذى وصف علماءه بالضالين.