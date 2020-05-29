أخبار مصر | "العدد يزداد".. التعليم تنعى ضحايا كورونا من المدرسين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر "العدد يزداد".. التعليم تنعى ضحايا كورونا من المدرسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ضحايا فيروس كورونا منهم.

وقال حجازي في منشور له على صفحته الرسمية على "الفيس بوك": "علمت بكل أسف بوصول عدد الزملاء المعلمين الذين وافتهم المنية جراء إصابتهم بفيروس كوفيد ١٩ إلى تسعة معلمين، وبهذا الصدد أتقدم بمزيد من الحزن والأسى لجموع المعلمين في جمهورية مصر العربية وطلاب الزملاء الذين فقدناهم، وأسرهم بخالص المواساة.

وأضاف: "وأؤكد على أن المعلم هو أحد الجنود التي تحارب لرفعة هذا الوطن راجيا إتمام رسالته، ورفعة دولته دون النظر للمقابل، ونحن وإذ نعزي أنفسنا نرجو الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء وأن يحفظ الجميع برحمته، ويتغمد جميع الشهداء برحمته ولأسرهم ولزملائهم الصبر والسلوان".

وكانت قد أعلنت نقابة المعلمين حالة وفاة جديدة بين المعلمين بسبب فيروس كورونا، وهو خالد صلاح الدين عبد الغفار معلم رياضيات بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المسائية إدارة المرج التعليمية التابعة للقاهرة.

ونعى خلف الزناتي نقيب المعلمين، وفاة مدرس الرياضيات مقدما التعازى لأسرته.

وأصدر الزناتي تعليمات فورية إلى رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، لتقديم كل المساعدة الممكنة لأسرة المعلم الراحل لمساعدتهم فى تجاوز المحنة ومصابهم الأليم، وتسليم إعانة عاجلة من النقابة العامة لهم.

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1127 إصابة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.