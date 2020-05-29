أخبار مصر | "أسبوع جهنم".. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ودرجات حرارة غير مسبوقة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر "أسبوع جهنم".. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ودرجات حرارة غير مسبوقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على شتى محافظات الجمهورية، نتيجة لتأثر الطقس بالمنخفض الجوي القادم من السودان ليمتد تأثيره ويكون أقل حدة من الموجة الحارة السابقة.

أمطار خفيفة

وأوضح شاهين، أن الموجة الحارة، تبدأ يوم الإثنين المقبل، وترتفع درجات الحرارة تدريجيا يومي الثلاثاء والأربعاء، ثم تنكسر الخميس المقبل، في ظل توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يومي الأربعاء والخميس

درجة الحرارة تصل 40

وقال شاهين في تصريحات صحفية، إن درجة الحرارة ستصل ذروتها الأربعاء، لتسجل 40 درجة على القاهرة، ويصاحبها نشاط للرياح على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشالية الغربية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

بيان درجات الحرارة

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 29 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا

- شبورة خفيفة صباحًا، وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

Advertisements

- طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح نشطة.

- طقس حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

طقس الجمعة ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

نشاط رياح على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس

تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 29 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمي 25 درجة والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمي 23 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمي 34 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمي 36 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمي 37 درجة والصغرى 25 درجة، وسانت كاترين العظمي 26 درجة والصغرى 13 درجة.