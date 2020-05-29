أخبار مصر | زاهي حواس يشرح للعالم علامة السلامة الصحية: "أينما تجدوها فأنتم آمنون"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر زاهي حواس يشرح للعالم علامة السلامة الصحية: "أينما تجدوها فأنتم آمنون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، ووزير الآثار الأسبق، رسالة إلى شعوب العالم، يشرح فيها عبر تقنية الفيديو، علامة السلامة الصحية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار واشترطت أن يحصل عليها الفندق كي يعود إلى العلم مرة أخرى.

وقال حواس: "رسالة من القلب إلى كل إنسان حول العالم، أقول في البداية إن المصري القديم واجه فيروس الملاريا، ونجح في صده، واليوم نواجه جميعًا فيرس كورونا واستطعنا أن نتوصل لطريقة للوقاية منه"

وأضاف "سوف ينجو العالم من هذه المحنة ونسعد جميعًا، وأقول إن مصر الآن مستعدة لاستقبالكم حيث لدينا فنادق مجهزة في البحر الأحمر وشمال سيناء والأقصر وأسوان، وداخل الفندق وخارجه وفي الأمامن الأثرية ستكونوا في حماية كاملة"

وتابع "قد وضعت وزارة السياحة والآثار علامة دائرية تحوي ثلاثة علامات هيروغليفية قديمة، يجب أن تراها في الفندق، وهي علامة الشمس، والتي تعني أن الفندق آمنًا، وأنكم مرحب بكم، لأننا نهتم بصحتكم وسلامتكم ورعايتكم، وأينما تجدون هذه العلامة فهذا معناه أنكم آمنون تمامًا، نراكم قريبًا",

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أصدرت تعريف بعلامة السلامة الصحية والتي يحصل عليها الفندق للمستوفي للشروط التي حددتها الدولة لإعادة التشغيل بنسبة 25 %.

والعلامة ستكون موجودة فقط في الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية للتشغيل مما يفيد تطبيقها للضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

العلامة هي عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هي كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعني الحياة والرخاء والصحة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة، قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة السياحة والآثار في في وقت سابق، تسلم أكثر من 70 فندق في 5 محافظات شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل خلال الأسبوع الماضي.

والمحافظات هي، البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية والسويس والقاهرة، وذلك بعد استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء.

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وأوضح عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة، على المنشآت السياحية والفندقية أنه خلال أعمال الفحص التي قامت بها عدد من لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، على الفنادق التي تقدمت بطلبات للتشغيل في هذه المحافظات، أسفرت عن أن أكثر من 70 فندقا قد استوفت جميع الاشتراطات والضوابط وقد تم إعطائها شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأضاف أن الفنادق التي تم فحصها بهذه المحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل علي توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل.