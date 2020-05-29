أخبار مصر | وزير الرياضة يعتمد خطة المشروعات الشبابية لعام 2020/2021

أكدت وزارة الشباب والرياضة، سعيها الدائم لتوفير خدمات شبابية وأنشطة متطورة تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة في جعل الرياضة صناعة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مناسبة لممارسة كافة انواع الانشطة والبرامج الشبابية والرياضة، والتأكيد على رؤية الدولة في تحويل تلك المنشآت لمراكز خدمة مجتمعية.

وفي هذا الإطار، اعتمد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الخطة الاستثمارية لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ والتي تضمن عدد من المشروعات لقطاع الشباب في محافظات الجمهورية المختلفة بالوجهين القبلي والبحري، التي تتضمن تطوير البنية التحتية الانشائية الشبابية والرياضية.

وتشمل الخطة إنشاء ٢١ مركز شباب جديد، تطوير ٤ حمام سباحة، انشاء ٢١٣ ملعب خماسي وقانوني لمراكز الشباب، انشاء ٤٣ ملعب متعدد، انشاء ١٣ مبنى إداري بمراكز الشباب، تعلية أدوار لعدد ١٧ مركز شباب، بناء اسوار ل ٨٣ مركز شباب، واستكمال تطوير المدن الشبابية تشمل ٧ منشآت مدن ونزل، وكذلك إنشاء واستكمال تطوير ١٢ مراكز التعليم المدني ومنتديات الشباب والمواقع الكشفية

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن الدوله تسعى لتطوير شامل للحركة الشبابية والرياضية، من خلال تطوير البنية التحتية وكذلك تطوير الانشطة والبرامج التي تقدمها الوزارة للنشء والشباب، مشيرا الي تنفيذ رؤية القيادة فيما يتعلق بتحقيق الفرص الاستثمارية واستغلال كامل للمنشآت الشبابية والرياضية وتحويلها الي وحدات اقتصادية تساهم في تنمية موارد تلك المتشآت، لرفع العبء المالي عن كاهل الدولة.

وأكد وزير الرياضة، أن الوزارة ستنفذ عدد من المشروعات التي ستقدم لأبناء محافظات الوجهين البحري والقبلي والمحافظات الحدودية، والقرى الاكثر إحتياجا بتلك المحافظات، حيث ستمثل هذه المشروعات نوعا من الدعم المقدم يشمل إنشاء عدد من مراكز الشباب وحمامات السباحة التدريبية، وملاعب خماسية، وملاعب متعددة الاغراض، موضحا بأن هناك أيضا عدد من الانشطة

والبرامج التي ستنفذ لأهلينا في تلك المناطق.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.