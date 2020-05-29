أخبار مصر | الزراعة: اهتمام بالتلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات الوراثية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر الزراعة: اهتمام بالتلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات الوراثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر السيد القيصر، وزير الزراعة والاستصلاح الأراضي، تعليماته للدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بضرورة قيام الهيئة ومديريات الطب البيطري في المحافظات بالاهتمام بالتلقيح الاصطناعي كهدف رئيسى تسعى إليه الدولة من أجل تحسين السلالات الوراثية.

وأوضح القصير، أن الدور الرئيسى لهيئة الخدمات البيطرية هو الرعاية البيطريه للثروة الحيوانية والترقيم وتقديم كل الرعاية والمتابعة والتحصينات.

وطالب القصير بتجهيز الوحدات البيطرية بالمعدات اللازمة لذلك والتنسيق مع مراكز التقليح وتدريب الأطباء البيطريين على ذلك بالمراكز التابعة للوزارة، مشيرا إلى أنه سوف يتم متابعه كل مديرية والتأكد من تنفيذها لهذه التكليفات.

ووجه القيصر بضرورة استكمال الترقيم للرؤوس ومتابعة الولادات والمذبوحات وفقا للمعدلات حتى يتم تحديث الحصر بشكل دوري من اجل توفير البيانات الصحيحة والتي تساعد في وضع الخطط وتحديد احتياجات من اللحوم والأمصال والرعاية ومراكز تجميع الألبان.

Advertisements

وشدد القصير على عدم ذبح الإناث والبتلو وان تكون هناك متابعة جادة لذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية مؤكدا أنه يتابع بنفسه تنفيذ هذه التكليفات وسوف تكون أساس تقييم واختيار القيادات.

وفي سياق أخر، زار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز النوبارية التابع لمحافظة البحيرة، لتفقد مشروعات شباب الخريجين، وبعض مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني، بحضور اللواء هشام آمنة محافظ الإقليم، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وألتقى السيد القصير، وزير الزراعة، بعض المزارعين واستمع إلى تجاربهم الناجحة في مجال استصلاح الأراضي وانتاج محاصيل الخضر والفاكهة تتوافر فيها جميع الاشتراطات والمواصفات الفنية وسلامة وجودة الغذاء للسوق المحلي والتصدير، كما أشاد المزارعون بالخدمات والدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة لهم.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام بالتوسع الرأسي والافقي في الزراعة وزيادة مساحة، الأراضي الصحراوية من أجل إنتاج المحاصيل الاستراتيجية للمواطنين وايضا تقديم كل الدعم للمزارعين وخاصة شباب الخريجين وحل مشاكلهم وإزالة جميع العقبات التي تواجههم.

وأعرب وزير الزراعة، عن سعادته بالتجارب والنماذج الناجحة التى شاهدها اليوم بالنوبارية من شباب الخريجين وطالب الإعلام بتسليط الضوء عليها وتقديمها كقدوا تحتذى حيث يساهمون في زيادة الانتاج وتوفير فرص عمل للشباب.