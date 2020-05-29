أخبار مصر | القوى العاملة: ترتيب رحلات من الأردن للعمال الراغبين في العودة

قال المستشار العمالي بالأردن، طلعت السيد: إن السفارة المصرية بعمان سوف ترتب رحلات جوية للمواطنين المصريين العاملين بالأردن الذين قاموا بتسجيل رغبتهم في العودة إلى أرض الوطن عبر المنصة التي أنشأتها وزارة العمل الأردنية للعمالة الوافدة الراغبة في مغادرة المملكة والعودة إلى بلادها.



وجاء ذلك في تقرير لوزير القوى العاملة، محمد سعفان، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان - الأردن، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

ويأتي ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح أن الرحلات الجوية ستكون على شركتي (مصر للطيران)، و(إير كايرو) وذلك خلال الفنرة من 6 إلى 12 يونيو المقبل، ويمكن للمواطن سداد قيمة تذكرة الطيران والحصول عليها خلال التواصل من الشركتين المذكورتين، وسوف يخضع العائد للحجر الصحي لدي وصوله إلى أرض الوطن، وستكون تكلفة الإقاقة والإعاشة خلال فترة الحجر الصحي مجانية.