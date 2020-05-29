شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المطرية» يستقبل متعافية من كورونا بالورود: «نورتي بلدك يا بطلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية، بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، إحدى السيدات المتعافيات من فيروس كورونا بالورود.

ووقف «حمص» على مدخل مدينة المطرية، بباقة من الزهور وبرفقته عدد من العاملين بالوحدة المحلية ومكتب صحة المطرية، في انتظار وصول السيدة من مواطنات المدينة بعد شفائها تماما من فيروس كورونا وعودتها من مستشفى العزل الصحى بمحافظة كفر الشيخ.

وقدم رئيس المجلس الورود للمتعافية ورحب بعودتها لأهلها قائلا: «نورتي بلدك يا بطلة».

يذكر أن رئيس المركز اعتاد على استقبال المتعافين من الكورونا بالورود، وذلك بعد تعدد حالات الإصابة من أبناء المركز في الفترة الأخيرة في اطار محاولته لمساعدتهم على التعايش الطبيعى بعد عودتهم من الإصابة.