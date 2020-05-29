شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية والمحلية في المحافظات، اليوم الجمعة، شن حملات لإزالة التعديات على المبانى المخالفة وأملاك الدولة، وتابع المحافظون عمليات الإزالة مشددين على تطبيق القانون بكل حزم.

وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم تنفيذ قرارى إزالة لتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية والبناء مخالف، خلال أجازة العيد، بمركزى كوم حمادة والدلنجات على مساحة نحو 1075 مترًا مربعًا.

وأوضح «آمنة» أنه تم تنفيذ قرار إزالة حالة تعدى بالبناء على أرض زراعية في قرية كوم زمران على مساحة 900 مترًا، وحالة أخرى لتعدى بالبناء على أرض زراعية أيضًا على مساحة 175 مترًا في مركز كوم حمادة.

وشدد «المحافظ» على الوحدات المحلية بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنع البناء المخالف، مهيبًا بالمواطنين عدم استغلال ظروف محاربة الدولة لفيروس كورونا والتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، مؤكدًا أنه سيتم مواجهة كل مخالف للقانون.

وفى كفرالشيخ، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حملات إزالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لإرتكاب مخالفات.

وفى المنيا، تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، حملات إزالة كافة الاشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات انفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وأشار «المحافظ» إلى أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 33 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، واملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 5 حالات تعد بالبناء المخالف للقانون 119 على مساحة 398 متر مربع، و23حالة تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 10864 متر مربع، 5 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 850 متر مربع.