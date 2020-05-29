شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تبدأ تنفيذ «خطة التعايش» مع فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الحكومة إجراءات التعايش مع فيروس كورونا حيث تم فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وجميع الأماكن المغلقة التي يتكدس بها المواطنون بأعداد كبيرة، وسيكون هناك عقوبات لغير الملتزمين بها، ولن يُسمح للمواطنين الدخول إلى أي منشأة، سواء المصالح الحكومية أو البنوك، أو غيرها من مؤسسات الدولة، دون ارتداء الكمامة، وكذا وسائل المواصلات العامة والخاصة، ومترو الأنفاق.

وفي الأقصر، احتفلت مستشفى العديسات التخصصي بخروج 5 حالات شفاء من المصابين بكورونا، بعد إجراء التحاليل الثانية والتأكد من سلبيتها وعمل الأشعة اللازمة.

وفي البحر الأحمر، انتهت فترة الحجر الصحي لنحو ٤٢٠ راكب من المصريين العائدين من السعودية، والذين وصلوا على متن 3 رحلات طيران من جدة والرياض، وذلك بعد التأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا وقضاء فترة أسبوع في الحجر الصحي بعدد من فنادق مرسى علم.

وفي القليوبية، أعلنت مستشفى الحجر الصحي بقها ارتفاع عدد حالات الشفاء والتعافي بالمستشفى إلى 238 حالة عقب شفاء حالتين حديدتين أحدهما 66 سنة والأخرى 55 سنة، واللتين كانت حالتهما غير مستقرة عند حجزهم في المستشفى.

كما خصصت مديرية الصحة بالمحافظة 4 أماكن بالمحافظة لإجراء الأشعة المقطعية على الصدر في حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس في ظل شكاوى المواطنين من ظاهرة امتناع عدد كبير من مراكز الأشعة الخاصة عن إجراءها، والتي يطلبها الأطباء المتخصصون للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وأشارت المديرية في بيان، إلى أن الخدمة متوفرة في مستشفيات التأمين الصحى ببنها وشبرا الخيمة وبنها العام وشبين القناطر بالإضافة إلى مستشفى بنها الجامعي.

وفي شمال سيناء، قررت عدد من المؤسسات الحكومية منع دخول موظفيها والمترددين عليها إلا بعد استيفاء عدد من الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس.

وشدد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على تطبيق الإجراءات الإحترازية وقرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة بالمصالح والمؤسسات الحكومية، ومن بينها ارتداء الكمامة والقفازات الطبية.

وأعلن الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن منع دخول أيًا من العاملين أو المترددين على المنشآت الطبية والمنشآت التابعة لمديرية الشؤون الصحية على مستوى المحافظة، بدون ارتداء الكمامات الطبية، وحال ثبوت أي مخالفة سيتم مسائلة ومحاسبة إدارة المنشأة.

وفي المنوفية، أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، استمرار حملات التطهير والتعقيم الخارجية لسلامة أهالى المحافظة ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس، مشيرا إلى قيام الشركة بتطهير قرية كفر السنابسة بمنوف وقرية شنتنا الحجر ببركة السبع وكذلك مستشفى حميات شنتنا الحجر بواسطة أفراد السلامة والصحة المهنية وباستخدام المعدات الميكانيكية للشركة.

إلى ذلك، أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة سجلت ٧ حالات اصابة جديدة بالفيروس بمركزي الخارجة والداخلة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى ٦٨ حالة منهم ٨ وفيات، وشدد «الزملوط» على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقال إنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وفي المنيا، أعلنت مديرية الصحة، عن اكتشاف 26 مصاب جديد بالوباء، ووفاة حالتين أحداهما بمستشفى الحجر الصحي بملوي، والثانية بمستشفى الصدر بمركز بني مزار، علاوة على إصابة 13 مصرى عائد من الخارج من بين 1080 عائد تم احتجازهم بالمدن الجامعية بالمنيا، فما كشفت مسؤولين بالحجر الصحى بمركز ملوي عن احتجاز 117 مصاب بأقسام العزل والرعاية للعلاج.

وقال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن عمليات التعقيم والتطهير مستمرة خاصة في مناطق اكتشاف الإصابة بالوباء.

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وفي الفيوم، قادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، حملة مكبرة للقيام بأعمال النظافة المسائية والتطهير للعديد من الأماكن للحد من انتشار الفيروس.

ومن جانبه، أعلن الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، خروج 64 من المصريين العالقين العائدين من السودان والذين كانوا يخضعون للعزل داخل دار الضيافة التابعة للجامعة والتى خصصتها الجامعة لاستقبال العائدين من السودان.

وأعلن اللواء عبدالمنعم السبيعي، المدير التنفيذي لمشروع المواقف بالبحيرة، بدء تطبيق الالتزام بارتداء الكمامة للركاب والسائقين في موقف وادي النطرون، لافتاً إلى أنه سيتم تعميمها على جميع مواقف المحافظة خلال اليومين المقبلين، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية ومجمعات المواقف بها للتنبيه على سائقى وأصحاب سيارات الميكروباص بقيامهم دوريًا بتطهير وتعقيم السيارات قبل التحرك وفي أماكن الانتظار.

وشهدت كفر الشيخ ٢٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 449 لسنة 2020، بإلزام جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحكومية والخاصة، أو البنوك، أو الأسواق، أو المحلات، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية.

وفي الشرقية، فضت الأجهزة التنفيذية فرح كان قد أقيم بالقرية شهد تجمع لعدد كبير من الأهالى الأمر الذي يشكل خطورة عليهم، كما تم فض فرح أخر بقرية ميت حمل التابعة للوحدة المحلية بالعدلية.

وأصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تعليماتها لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدراء المديريات، بالتشديد على ارتداء الكمامة سواء للموظفين أو العاملين أو المترددين على أماكنكم مع قياس درجه الحرارة وعدم السماح لأي منهم بالدخول إلى المكان بدون كمامه أو في حاله ارتفاع درجه الحرارة، موضحا أنه في حاله عدم التزام الموظف، لا يسمح له بالدخول وتوقيع الغرامة عليه واحتساب اليوم غياب له، وفي حاله مخالفه المواطن يتم منعه من الدخول وإبلاغ النجدة لاتخاذ اللازم معه لتطبيق الغرامة المقررة طبقا لقرار رئيس الوزراء.

وفي السويس، أصدرت مديرية الصحة بالسويس بيانا أكدت فيه إصابة ١٨ حاله إيجابية جديدة بالمحافظة تم توزيعها على مستشفيات الحميات والصدر والعام لتلقي العلاج فيما تعزل الحالات البسيطة بالمنزل وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.

وأكدت مديريه الصحه على أهميه الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدوله للحد من انتشار الفيروس وهي عدم التواجد بالأماكن المزدحمه وعدم التواجد في تجمعات واتباع قواعد النظافه العامة .