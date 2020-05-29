شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تحصل على المركز 59 عالميا في تصنيف الجامعات العالمية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث حصول الجامعة على المركز 59 عالميا، والمركز6 محلياً في تصنيف أفضل 200 جامعة ناطقة باللغة العربية بتصنيف الجامعات العالمية الاسترالي ( 4icu ) للمواقع الالكترونية للجامعات 2020م.

وقال «الجيزاوي» إن هذا التصنيف يعد من التصنيفات المهمة حيث يقوم بتصنيف أفضل وأشهر مؤسسات التعليم المعتمدة استنادًا إلى السمعة التي تحظى بها، وعلاقاتها وحضورها، وما تتمتع به المؤسسة من شهرة، وكذلك ما تقدمه من مواد تعليمية وخدمات.

كما يُعد Uni Rank دليلًا دوليًا رائداً للتعليم العالي، ومحرك بحث يضم تقييمات وتصنيفات لأكثر من 13،600 جامعة وكلية معترف بها رسميًا في 200 دولة، ويعتمد في تصنيف الجامعات على معطيات 4 جهات عالمية مستقلة تحدد مدى حضور وشهرة الجامعات الخاضعة للتقييم.

من جانبه أضاف الدكتور شادي المشد مدير البوابة الاليكترونية للجامعة، أن أحد أهم هدف التصنيف هو توفير بيان دوري غير أكاديمي لأفضل 200 جامعة ناطقة باللغة العربية في العالم استنادًا إلى مقاييس الويب الغير المنحازة وغير المؤثرة التي توفرها مصادر الويب الدولية المستقلة بدلاً من البيانات المقدمة من الجامعات نفسها.