شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوطنية للإعلام» يهنئ الاعلاميين بعيدهم السادس والثامنون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلاميين بمناسبة عيدهم السادس والثامنون، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتقدم.

وأوضح، في بيان، أنه في ذكرى هذا اليوم انطلقت عبارة «هنا القاهرة«لأول مرة عبر أثير الإذاعة عام 1934 إيذانا بميلاد الإذاعة المصرية،»ومنذ انطلاقها، وهى تقدم إعلاماً وطنياً لعب دوراً كبيراً في تشكيل وعي ووجدان المصريين وتنوير العقول ولا يزال الاعلام المصري يخوض معركة الوعي بمهنية ومصداقية لإعلام الرأي العام بكافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية والتصدي للشائعات والأكاذيب التي تستهدف النيل من جهود الدولة المصرية في كافة المجالات، حيث يقع على عاتق أبناء الإعلام المصري بمختلف تنوعاته توعية المجتمع بالأهداف الخبيثة لمروجي الشائعات من إعلام الجماعة الإرهابية وغيرها«.

وأكد زين أن «الوطنية للإعلام بتكاتف أبناءها قادرة على مواصلة هذا الدور وأن يستمر عطاؤهم في تقديم المساندة الإعلامية لكافة مؤسسات الدولة المصرية في مسيرة التنمية والبناء والاستقرار، وفي حربها ضد الإرهاب الأسود، كما يقع على عاتق أبناءها مسؤولية كبيرة في تقديم نموذج إعلامي تنموي توعوي يحترم عقل المشاهد ويزيد الوعى ويُنير العقول ويُعلي من قيم مجتمعنا، إعلاما يتمتع بالشفافية والمصداقية وحرية الرأي والتعبير المسؤولة، وهو ما يتطلب منا جميعا مواصلة العمل الجاد وبذل كل الجهد من أبناء الهيئة الوطنية للإعلام بما يحقق الاستمرارية في تحقيق تلك الأهداف وتحقيق النجاح بنا ولنا جميعا وأيضاً ما تم من تطوير في المحتوي والشكل بمختلف قنوات وإذاعات الوطنية للإعلام بيد أبنائها ويتواصل ذلك لتحقيق المنافسة ومواكبة مستجدات العصر».