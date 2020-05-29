رئيس «الوطنية للإعلام» يهنئ الاعلاميين بعيدهم السادس والثامنون

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هنأ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلاميين بمناسبة عيدهم السادس والثامنون، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتقدم.
وأوضح، في بيان، أنه في ذكرى هذا اليوم انطلقت عبارة «هنا القاهرة«لأول مرة عبر أثير الإذاعة عام 1934 إيذانا بميلاد الإذاعة المصرية،»ومنذ انطلاقها، وهى تقدم إعلاماً وطنياً لعب دوراً كبيراً في تشكيل وعي ووجدان المصريين وتنوير العقول ولا يزال الاعلام المصري يخوض معركة الوعي بمهنية ومصداقية لإعلام الرأي العام بكافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية والتصدي للشائعات والأكاذيب التي تستهدف النيل من جهود الدولة المصرية في كافة المجالات، حيث يقع على عاتق أبناء الإعلام المصري بمختلف تنوعاته توعية المجتمع بالأهداف الخبيثة لمروجي الشائعات من إعلام الجماعة الإرهابية وغيرها«.
وأكد زين أن «الوطنية للإعلام بتكاتف أبناءها قادرة على مواصلة هذا الدور وأن يستمر عطاؤهم في تقديم المساندة الإعلامية لكافة مؤسسات الدولة المصرية في مسيرة التنمية والبناء والاستقرار، وفي حربها ضد الإرهاب الأسود، كما يقع على عاتق أبناءها مسؤولية كبيرة في تقديم نموذج إعلامي تنموي توعوي يحترم عقل المشاهد ويزيد الوعى ويُنير العقول ويُعلي من قيم مجتمعنا، إعلاما يتمتع بالشفافية والمصداقية وحرية الرأي والتعبير المسؤولة، وهو ما يتطلب منا جميعا مواصلة العمل الجاد وبذل كل الجهد من أبناء الهيئة الوطنية للإعلام بما يحقق الاستمرارية في تحقيق تلك الأهداف وتحقيق النجاح بنا ولنا جميعا وأيضاً ما تم من تطوير في المحتوي والشكل بمختلف قنوات وإذاعات الوطنية للإعلام بيد أبنائها ويتواصل ذلك لتحقيق المنافسة ومواكبة مستجدات العصر».
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