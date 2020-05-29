شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: ترتيب رحلات من الأردن للعمال الراغبين فى العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان - الأردن، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، ويأتى ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وقال المستشار العمالى بالأردن طلعت السيد فى تقريره للوزير: إن السفارة المصرية بعمان سوف ترتب رحلات جوية للمواطنين المصريين العاملين بالأردن الذين قاموا بتسجيل رغبتهم فى العودة إلى أرض الوطن عبر المنصة التي أنشأتها وزارة العمل الأردنية للعمالة الوافدة الراغبة في مغادرة المملكة والعودة إلي بلادها.

وأوضح أن الرحلات الجوية خلال الفنرة من 6 إلى 12 يونيو المقبل، ويمكن للمواطن سداد قيمة تذكرة الطيران والحصول عليها خلال التواصل من الشركتين المذكورتين، وسوف يخضع العائد للحجر الصحى لدى وصوله إلى أرض الوطن، وستكون تكلفة الإقامة والإعاشة خلال فترة الحجر الصحى مجانية.