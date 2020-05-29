فيديو.. مستر هبدو وخبراء الحروب والشموس والعفاريت وتوكل ولجنة عقماء الأخلاق الفيسبوكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الحلقة الجديدة من مستر هبدو يبحث اكرم القصاص اسرار حيرة العلم مع كورونا ووجود كلام علمى واخر هبد غير علمى كله يوضع على مواقع السوشيال ميديا.. عشرميت دراسة ومركز أبحاث عن علاج الفيروس بالشلولو والبرسيم والتدخين والحشيش والشيح من فرنسا لكندا لمدغشقر خبراء الطقس في تفسير الحر والبرد في مصر والمركز البرلموئى لدراسة الطقس في مصر، وخبراء الاستراتيجية والتكتيك خبراء السدود والحروب والشموس والطقس والعفاريت قسم المفاعلات والبياضات والنووي والاطباق الصيني.
العالمين ببواطن الأمور والأجهزة الكونية كما يناقش الحكمة وراء تعيين توكل كرمان المتطرفة العنصرية في لجنة حكماء تراقب محتوى فيس بوك وكيف اصبح الامر غامضا واشبه بتعيين لص سيارات للخطابة في اخلاقيات منع سرقة السيارات
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