شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة": 15 فرصة عمل بالسعودية برواتب مجزية والإقامة مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى توفير 15 فرصة عمل برواتب مجزية على مهنة مندوب مبيعات تجزئة، بمجموعة شركات تعمل فى مجال المواد الغذائية.

وقال الوزير: إنه نظرا لتعليق الرحلات الدولية والإجراءات الاحترازية بالمملكة سوف يتم الإعلان عن الوظائف عبر الصفحة الرسمية لمكتب التمثيل العمالى وموقع القنصلية العامة المصرية بجدة، بحيث يكون شغل هذه الفرص ممن استغنت عنهم الشركات أو من باحثى نقل الكفالة على شركات أخرى.

ونوّه الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

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وفى نفس السياق أوضح المستشار العمالى بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أنه يشترط فى المتقدم لشغل هذه المهنة، ألا تقل خبرته عن عامين كمندوب مبيعات بالسعودية، وحاصل على مؤهل متوسط فما فوق، ولا يزيد العمر عن 30 عاما، ولديه نقل كفالة، فضلا عن حصوله على رخصة قيادة سارية ومتمكن من قيادة سيارة جامبو 3 أطنان، ويفضل من لديه القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية.

وأشار المستشار العمالى إلى أنه من يتوافر لديه هذه الشروط إرسال سيرته الذاتية عبر الإيميل [email protected]/career ، أو عبر الواتس أب 05054832520.

ونوة الوزير بأن مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.