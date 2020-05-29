وزير التنمية المحلية: تنفيذ 825 قرار إزالة.. ورفع 355 ألف طن مخلفات خلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن العاملين في الإدارة المحلية بكافة المحافظات عملوا خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك على خدمة المواطنين والاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة يومية وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بكل حسم ومنع أي محاولات للبعض في استغلال الإجازة للقيام بمخالفات بناء جديدة أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأشار شعراوي، في بيان، اليوم الجمعة، إلى أنه تم التصدي بكل قوة وحزم لأي محاولات من بعض المواطنين لاستغلال فترة العيد وارتكاب مخالفات حفاظاً على حق الدولة وهيبتها.

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه تم تنفيذ 825 إزالة لمخالفات بناء وتعديات متنوعة بمختلف المحافظات وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الدولة نجحت في استرداد 25 فدانًا و20 ألف متر مربع من أملاكها بعدد من المحافظات خلال أسبوع العيد في الفترة من يوم السبت 23 مايو وحتى الخميس 28 مايو 2020، حيث تم تنفيذ 120 إزالة لتعديات قام بها بعض المواطنين على أراضي الدولة سواء بإقامة مبانٍ وأسوار أو بالزراعة عليها.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال إجازة عيد الفطر المبارك فيما يخص ما تم إزالته من تعديات على أراضي وأملاك الدولة بالبناء والزراعة ومخالفات البناء بمحافظات الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

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وأشار التقرير، إلى أن المحافظات نجحت في إزالة 555 حالة لتعديات بالبناء على 25 فدانًا أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين، كما تم إزالة 150 حالة لمخالفات البناء على مساحة 25 ألف متر مربع.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه لا تهاون في استرداد أملاك وأراضي الدولة كاملة وإزالة أي تعديات عليها، وشدد شعراوي، على ضرورة إستمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بكل قوة في هذا الملف للحفاظ على حقوق الدولة وعدم ترك أية مخالفة والتصدي بكل حسم لأي تعديات في ظل المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لنتائج الإزالات والمتابعة اليومية لرئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .

وفيما يخص جهود المحافظات لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من داخل المدن والمراكز خلال إجازة عيد الفطر، أعلن اللواء محمود شعراوي، عن نجاح المحافظات في رفع 355 ألف طن مخلفات صلبة من كافة الشوارع والتخلص الآمن منها.

وقال شعراوي، إن كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بلغت 47% من إجمالي المتولد في تلك الفترة بمختلف المحافظات.

وكشف وزير التنمية المحلية، عن نجاح محافظة القاهرة في رفع 110 آلاف طن من المخلفات الصلبة والجيزة 43 ألف طن، والقليوبية 17 ألف طن، والإسكندرية 25 ألف طن، وبني سويف 4 آلاف طن، وجنوب سيناء 817 طنًا، والغربية 12 ألف طن، وأسيوط 10 آلاف طن، والسويس 1636 طنًا، والمنوفية 16 ألف طن، والشرقية 15 ألف طن، والإسماعيلية 6203 أطنان، والأقصر 3689 طنًا، والدقهلية 10 آلاف طن، والمنيا 10 آلاف طن، وأسوان 3 آلاف طن، والفيوم 10 آلاف طن، وقنا 2671 طنًا، وكفرالشيخ 12 ألف طن، والبحيرة 21 ألف طن، ومطروح 3361 طنًا، والبحر الأحمر 2822 طنًا، ودمياط 4443 طنًا، وشمال سيناء 1082 طنًا، وبورسعيد 2307 أطنان، والوادي الجديد 587 طنًا، وسوهاج 8 آلاف طن .

وأشاد شعراوي، بالجهود التي بذلتها الوحدات المحلية والأحياء والمراكز والمدن، وهيئات نظافة وتجميل الجيزة والقاهرة وجميع العاملين بمنظومة النظافة برفع تراكمات القمامة والمخلفات بصورة يومية خلال إجازة العيد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .