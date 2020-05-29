رحلة طيران استثنائية هندية تغادر القاهرة وعلى متنها 220 عالقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد: غادرت مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة، رحلة طيران استثنائية تابعة للخطوط الجوية الهندية فى طريقها إلى مدينة دلهى بالهند . وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن الرحلة رقم AI1970 غادرت وعلى متنها 220 عالقا هنديا فى طريقهم إلى مدينة دلهى بالهند، وتم إنهاء إجراءات سفر الركاب بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم . كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .

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