وزير الأوقاف ينعى الدكتور عبدالعزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور عبد العزيز سيف النصر، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة.

ودعا وزير الأوقاف، في بيان له، الجمعة، الله عز وجل أن يرحم الفقيد رحمة واسعة، وأن يغفر له، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وزملاءه وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان.

وتوجه وزير الأوقاف، بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد.