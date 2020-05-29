مائل للبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية ،أن غدا السبت يشهد طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا، بينما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف والرياح معتدلة.

وتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار والرياح معتدلة، مائل البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة

العظمى29 درجة،والصغرى 19 درجة

الإسكندرية

العظمى 25 والصغرى 18 درجة

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مطروح

العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة

سوهاج

العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة

قنا

العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة

أسوان

العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.