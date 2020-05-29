12 معلومة عن تطبيق "صحة مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود مصطفى:

أعلنت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إطلاق تطبيق "صحة مصر"، الذي يتضمن إجابات عن الأسئلة الشائعة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عن التطبيق: 1- يتضمن الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بكورونا.

2- يتضمن البلاغات عن النفس والغير عند وجود شك في الإصابة بكورونا.

3- جميع بيانات المسجلين مشفرة ومؤمنة.

4- يوفر عناوين وأرقام أقرب المستشفيات لفحص كورونا.

5- يقوم بالتنبيه عند الدخول لأماكن فيها إصابات عالية بكورونا.

6- يوفر إرشادات عند الدخول لمناطق بها إصابات عالية.

7- يعرض إجراءات العزل المنزلي وإرشادات الوقاية للمخالطين.

8- يساعد على المتابعة اليومية أثناء فترات العزل المنزلي.

9- يتضمن إرشادات الوقاية وطرق التعايش مع المرض.

10- يعرض المستجدات والإحصائيات اليومية للمصابين وأعداد الشفاء.

11- يعرض مقالات وفيديوهات ونصائح حول كورونا.

12- يعطي تنبيهات يومية لكل فرد بناءً على حالته الصحية.

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