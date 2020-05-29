محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حاتم أبوالنور:

تعاقدت قناة " الحدث اليوم " الفضائية، مع الكاتب الصحفي خالد العوامي، لتقديم برنامج توك شو أسبوعي، يحمل اسم " مساء القاهرة "

يذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، علي ان تكون بداية الانطلاقة يومي 4 و 5 من شهر يونية المقبل.

ويناقش البرنامج مجموعة متنوعة من القضايا المحورية التى تشغل بال المواطن المصري ، خلال الآونة الأخيرة سواء القضايا السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، والتى تمس وتهم كافة فئات المجتمع، ويمكن متابعة قناة الحدث اليوم من خلال التردد التالي : " 11823.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر " مساء القاهرة " برنامج جديد علي فضائية " الحدث اليوم " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.