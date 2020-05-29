" مساء القاهرة " برنامج جديد علي فضائية " الحدث اليوم "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حاتم أبوالنور:
تعاقدت قناة " الحدث اليوم " الفضائية، مع الكاتب الصحفي خالد العوامي، لتقديم برنامج توك شو أسبوعي، يحمل اسم " مساء القاهرة "
يذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، علي ان تكون بداية الانطلاقة يومي 4 و 5 من شهر يونية المقبل.
ويناقش البرنامج مجموعة متنوعة من القضايا المحورية التى تشغل بال المواطن المصري ، خلال الآونة الأخيرة سواء القضايا السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، والتى تمس وتهم كافة فئات المجتمع، ويمكن متابعة قناة الحدث اليوم من خلال التردد التالي : " 11823.
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