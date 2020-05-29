الداخلية تضبط 172شخصًا خالفوا قرار حظر البناء بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن حملات مكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف جميع صور أعمال البناء. وأثمرت جهود الحملات عن ضبط 172 شخصًا لمخالفتهم القرار المشار إليه، واتُّخذت الإجراءات القانونية حيالهم. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة جميع أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف جميع صور أعمال بناء المساكن الخاصة بجميع المحافظات.

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