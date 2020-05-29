حريق شقة يودي بحياة سيدة و٤ أطفال في الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقيت سيدة و٤ أطفال مصرعهم في حريق شقة سكنية بمنطقة الدقي، وسط محافظة الجيزة. مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية تلقى إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بشارع قمبيز بدائرة قسم الدقي. دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء، لكن الأدخنة الكثيفة والنيران حالت دون إنقاذ قاطني الشقة بالطابق الثالث. ونتج عن الحريق مصرع سيدة و٤ أطفال، نقلت جثامينهم إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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