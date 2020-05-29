ضبط المتهمين بسرقة ٨0 ألف جنيه من مندوب تحصيل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بسرقة ٨٠ ألف جنيه من مندوب شركة بسوهاج.

البداية عندما تبلغ للمقدم إسلام عجاج، رئيس مباحث قسم أول سوهاج، من "محسن.خ" مندوب تحصيل بشركة للدفع الالكتروني باكتشافه سرقة حقيبة بداخلها مبلغ ٨٠ ألف جنيه وهو قيمة تحصيل المبالغ المستحقة للشركة بمحلات البقالة المتواجد بها ماكينة صرف أثناء تواجده بمنطقة الشهيد عبد المنعم رياض بدائرة القسم وتركها على الدراجة البخارية الخاصة به أثناء قيامه بتحصيل مبلغ مالي من أحد المحلات.

وبالانتقال والفحص وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة تبين قيام شخصين يستقلان دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بالاستيلاء على الحقيبة والهروب من مكان البلاغ.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد عمرو عيسى، مفتش المباحث، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "الحسيني.ا"، "السيد.ع" بالاتفاق مع "محمد.ر" صاحب محل للبقالة والمحرض على ارتكاب الواقعة عن طريق رصد المجني عليه عقب قيامه بتحصيل مبلغ مالي منه.

وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة تمكن الرائد شريف عبد المحسن، معاون أول المباحث، من ضبط المتهمين وبحوزتهم مبلغ ٧٦ ألف جنيه من متحصلات السرقة وهاتف محمول والدراجة البخارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.