سقوط شخص بحوزته أسلحة نارية في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل بحوزته أسلحة نارية في مصر القديمة.
البداية عندما وردت معلومات للمقدم إسلام عبد العال، رئيس مباحث مصر القديمة، تفيد قيام "عبد الرحمن.س" بحيازة أسلحة نارية بمنطقة الشيخ مبارك دائرة القسم.
وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، للقبض على المتهم.
وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة تمكن الرائد عبد الرحمن يوسف، معاون أول المباحث، من ضبطه وعثر بحوزته على بندقية خرطوش ماركة ريكول سوداء اللون وفارغ لطلقة خرطوش من ذات العيار.
وبمواجهة المتهم أمام العميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع بها عن نفسه وأنصاره في المشاجرات بالمنطقة.
تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
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