محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
نجح رجال مباحث القاهرة في كشف لغز العثور على جثة متحللة أثناء القيام بأعمال حفر كوبري تحت الإنشاء بمنطقة حلمية الزيتون.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة الزيتون، مفاده عثور عمال أثناء قيامهم بأعمال الحفر بكوبري الحلمية على جثة في حالة تحلل.
وبالانتقال والفحص عثر على جثة لذكر، ويرتدي ملابسه بالكامل وبإجراء التحريات، أمكن التوصل لهويته وتبين أنه من المشردين واعتاد النوم أسفل الكوبري، وأثناء نومه قام عمال الإنشاء بتفريغ حمولة رمال فوقه مما أسفر عن وفاته، وعقب ذلك بأيام أثناء قيام العمال بالحفر عثروا على جثته، وكشفت التحريات والبحث الجنائي عدم وجود شبهة جنائية.
كانت أجهزة الأمن عثرت منذ عدة أيام على جثة مُتحللة لأحد الأشخاص أثناء أعمال حفر وإنشاء لكوبري الحلمية بدائرة قسم الزيتون.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر "ادفن في الرمال بالخطأ".. تفاصيل العثور على جثة شاب أسفل كوبري الحلمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.