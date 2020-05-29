أخبار مصر | تعديلات بمواقيت عبور السفن لقناة السويس

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر تعديلات بمواقيت عبور السفن لقناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة قناة السويس، تعديل مواعيد تشغيل جميع وسائل العبور والتي تشمل السفن والمعديات والكباري العائمة والأنفاق العملاقة التي تشرف الهيئة على تشغيلها وإدارتها، اعتبارًا من غد السبت، ولمدة 15 يوما.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الجمعة، أن التعديل يشمل مواعيد تشغيل مرفق المعديات لتصبح من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

وقالت: أما فيما يتعلق بمواعيد تشغيل سلسلة الأنفاق العملاقة بمدن القناة الثلاث ستكون بدءا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

وأضافت أن مواعيد تشغيل الكباري العائمة، فيتم تشغيلها بانتظام طبقا للفاصل الملاحي لعبور السفن بالقناة من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.