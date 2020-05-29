أخبار مصر | النقل: تشغيل 81 قطارا يوميا بخطوط مترو الأنفاق الثلاثة

وضعت وزارة النقل، جدول تشغيل لقطارات خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، وأعلنته اليوم الجمعة، تمهيدا لبدء تطبيقه غدا السبت.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة: إنه سيتم تشغيل 81 قطارا بالخطوط الثلاثة يوميا بزمن تقاطر 4 دقائق يمكن تقليلها إلى 3 دقائق في أوقات الذروة والازدحام على أن يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء.

وأضافت أنه من محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً كما سيكون مواعيد أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءا ومن العتبة 19.45 مساءا على يكون بداية تشغيل الخطوط الثلاثة بدءًا من يوم السبت من الساعة السادسة صباحًا.

وأشارت إلى أن وزير وجه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب ومتابعة التزام الركاب بالالتزام بالوقوف في علامات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام شبابيك التذاكر حفاظا على سلامة وصحة الركاب.

ونوهت بأن الوزير، وجه باستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، وضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو، بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات

وشدد الوزير، على التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية؛ لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها مترو الأنفاق وذلك حفاظا على سلامة وصحة الركاب.

ووجه وزير النقل، قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بضرورة إعداد جداول تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة، تزامنا مع عودة تشغيل مترو الأنفاق بدءً من يوم السبت الموافق 30 مايو 2020 لتتناسب مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء (من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا).