أخبار مصر | سعفان: تحصيل 10 آلاف جنيه مستحقات مصري بميلانو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر سعفان: تحصيل 10 آلاف جنيه مستحقات مصري بميلانو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مكتب التمثيل العمالي المصري بمدينة ميلانو الإيطالية، بحل نزاع بين صاحب العمل "س. ح. ع. ع" والعامل المصري "ع. أ.ع .أ" قام علي إثر ذلك صاحب العمل بتسليم العامل 580 يورو، أي ما يوازي 10 ألاف و190 جنيها مصريا.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، نجح فى تحصيل مستحقات مصري وديا لدي صاحب العمل الذي يعمل لديه ، وبلغت 580 يورو، أي ما يوازي 10 ألاف و190 جنيها مصريا.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بدعم ومساعدة العامل "ع. أ.ع .أ" في حصوله علي مستحقاته المالية لدي صاحب العمل "س. ح. ع. ع" ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها.

وتلقي الوزير تقريرا من الملحق العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو مجدي حسنين أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع صاحب العمل واستطاع حل المشكلة وديا وحصل العامل علي مستحقاته نقدا ، وقد توجه العامل بالشكر والتقدير لوزارة القوي العاملة ممثلة في الملحق العمالي بميلانو علي مساعدته في حصوله علي مستحقاته علي دفعتين.

توزيع كمامات لوقاية العاملين وارتداءها أجباريا وإجراءات للتباعد بينهم في العمل

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وقام وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، بتفقد ديوان عام الوزارة، وذلك قبل بدء عودة العاملين للعمل عقب إجازة عيد الفطر المبارك ، مشددا علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك في إطار العودة التدريجية للعاملين وتقديم الخدمات للمواطنين، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين يتم استثناؤهم من القرار.

وتابع الوزير بنفسه إجراءات تعقيم والتطهير لجميع إدوار وغرف الوزارة، فضلا عن جميع المركبات التى سوف تقل العاملين إلى ديوان عام الوزارة في أول أيام العمل، موجها بضرورة تعقيم سيارات العاملين عند دخولهم ديوان عام الوزارة.

ولفت وزير القوي العاملة إلي أنه في إطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة ما بعد عيد الفطر المبارك ، سوف يتم توزيع كمامات خاصة بالوقاية للعاملين في أول يوم عمل الأحد المقبل ، علي أن يتم ارتداءها بشكل أجباري، فضلا عن اتخاذ إجراءات التباعد بين العاملين في العمل.

وأضاف الوزير أنه أصدر تعليمات لإدارة الأمن بديوان عام الوزارة بعدم دخول أي مواطن لطلب الخدمة دون أن يكون مرتديا للكمامة، وتم ارسال تعليمات بهذا الخصوص لمديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة لتنفيذ هذه التعليمات بشكل إجباري وسيتم تنفيذ العقوبات لغير الملتزمين.

وقال وزير القوى العاملة: إن كل ما يتم اتخاذه يأتي فى إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد وحفاظا على صحة العاملين بالقوى العاملة وأسرهم منعا لانتشار مرض "الكورونا"، مؤكدا أنه سوف يتم الكشف علي جميع العاملين بالوزارة عند الدخول فضلا عن المواطنين المترددين عليها ، لافتا إلي أن أي عامل أو مواطن مصاب بارتفاع في درجة الحرارة سيتم اتباع كافة التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا"، والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة.