أخبار مصر | محافظ القاهرة: ارتداء الكمامة بالمصالح الحكومية إلزاميا من الغد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: ارتداء الكمامة بالمصالح الحكومية إلزاميا من الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على جميع العاملين بالمحافظة، بضرورة إرتداء الكمامات، اعتبارًا من يوم غد السبت، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد ومنع دخول أي مواطن للمنشآت الحكومية دون إرتداء الكمامة الواقية مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا علي الصحة العامة.

وأصدر محافظ القاهرة، تعليماته لنوابه الأربعة للمناطق "الشمالية، الشرقية، الجنوبية، الغربية"، ورؤساء الهيئات بضرورة التنبيه على الموظفين بارتداء الكمامات، مشددًا على رئيس هيئة النقل العام بعدم السماح للمواطنين باستقلال الأتوبيسات إلا حال ارتداء الكمامة.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أصدر قرارا بإلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر.

كما نص القرار بأن يُعاقب كل من يخالف قرار عدم ارتداء الكمامة بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه.

محافظ القاهرة ومدير الأمن يتفقدان موقع انفجار ماسورة غاز بحي المطرية

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وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، موقع انفجار ماسورة الغاز بحي المطرية، لمتابعة إتمام عملية الإطفاء.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بإشتعال النيران بخط فرعي للغاز نتيجة كسر ماسورة غاز بشارع الحرية مع شارع ترعة الجبل بحي المطرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولي شركة الغاز لموقع الحادث، وتم إغلاق خط الغاز وإجراء عملية الإطفاء دون وفيات أو إصابات و جارى إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز.

حملات تطهير وتعقيم مكثفة بأحياء القاهرة

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي الزاوية الحمراء، بحملة مكبرة بالتعاون مع فرع هيئة النظافة بالحي، لرفع كفاءة النظافة بالحى مع تطهير وتعقيم الشوارع بعد إزالة المخلفات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الاحياء، وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكثيف حملات وأعمال النظافة ورفع المخلفات خلال أيام عيد الفطر المبارك واستغلال فترة تطبيق الاجراءات الاحترازية في العيد في تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع، كإجراء احترازي ووقائي مع القيام بحملات تعقيم موسعة بالمؤسسات الحكومية وأماكن التجمعات والأسواق بصفة يومية صباحًا ومساءً.