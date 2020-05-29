أخبار مصر | وزير النقل: تشغيل 664 قطارا يوميا وتعديل مواعيد 10

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير النقل: تشغيل 664 قطارا يوميا وتعديل مواعيد 10 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إعداد جداول تشغيل للقطارات تتناسب مع حجم الطلب المتزايد على قطارات السكك الحديدية وبما يتناسب مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء (من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا) بالتزامن مع عودة تشغيل القطارات بدءا من يوم السبت الموافق 30 مايو الجاري.

وقال الوزير في بيان اليوم الجمعة: إن هيئة السكك الحديدية قررت تشغيل 664 قطارا يوميا على الوجهين القبلي والبحري وتعديل مواعيد 10 قطارات علي الوجه البحري ابتداءً من السبت الموافق 30 مايو على أن يبدأ تشغيل القطارات من الساعة السادسة ونصف صباحًا وحتى الساعة السابعة ونصف مساءً عملًا بقرارات مجلس الوزراء.

ولفت إلى أنه سيتم تشغيل 54 قطارا على خط القاهرة الإسكندرية و50 قطارا على خط القاهرة السد العالي و36 قطارا على خط القاهرة منوف طنطا حيث تتميز هذه الخطوط بكثافة ركاب وحركة قطارات عالية.

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وأشار إلى أن تشغيل هذا العدد من القطارات يعتبر قياسي نظرًا لعدد ساعات التشغيل اليومي في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ووجه الوزير قيادات هيئة السكك الحديدية باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل بمشروعات السكة الحديد.

كما وجه باستمرار أعمال التعقيم والتطهير الدوري والمستمر لكافة المحطات والقطارات والتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن ارتداء الركاب للكمامات خلال استخدام مرفق السكك الحديدية حفاظا على صحة وسلامة الركاب والمجتمع بالإضافة إلى تنفيذ علامات التباعد عند شبابيك التذاكر على كافة المحطات الرئيسية والمحطات الأكثر ازدحامًا حفاظا على صحة وسلامة الركاب وكذلك نشر رسائل توعية للمواطنين عن الفيروس وعن ضرورة الالتزام بارتداء الركاب للكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها السكة الحديد ونشر ملصقات للتوعية بذات الشأن في كافة المحطات واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي تكفل تسهيل سفر الركاب.

وأشاد الوزير، بجهود عمال السكة الحديد خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك حيث قام العمال باستغلال تلك الفترة في استكمال أعمال صيانة وتجديدات السكك على خطوط الهيئة وعمل تجارب لأجهزة الاشارات والمزلقانات والتحاويل والاتصالات للتأكد من انتظامها ومن نتائجها القياسية وعمل العمرات والدوري والصيانة للعربات والجرارات وفق معايير تكفل تحقيق كافة متطلبات المسير الآمن للقطارات.