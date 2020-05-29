أخبار مصر | القوى العاملة تلعن توفير 15 فرصة عمل بالسعودية برواتب مجزية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة تلعن توفير 15 فرصة عمل بالسعودية برواتب مجزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت القنصلية المصرية بجدة السعودية فى توفير 15 فرصة عمل للشباب المصريين برواتب مجزية بمهنة مندوب مبيعات تجزئة لدي مجموعة شركات تعمل في مجال المواد الغذائية.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إنه نظرا لتعليق الرحلات الدولية والاجراءات الاحترازية بالمملكة سوف يتم الإعلان عن الوظائف عبر الصفحة الرسمية لمكتب التمثيل العمالى وموقع القنصلية العامة المصرية بجدة، بحيث يكون شغل هذه الفرص ممن إستغنت عنهم الشركات أو من باحثى نقل الكفالة على شركات أخرى.

ونوّه الوزير إلي أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

وفي نفس السياق، أوضح المستشار العمالى بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أنه يشترط في المتقدم لشغل هذه المهنة، ألا تقل خبرته عن عامين كمندوب مبيعات بالسعودية، وحاصل على مؤهل متوسط فما فوق، ولا يزيد العمر عن 30 عاما، ولديه نقل كفالة، فضلا عن حصولة على رخصة قيادة سارية ومتمكن من قيادة سيارة جامبو 3 طن، ويفضل من لديه القدرة على التواصل باللغة الانجليزية.

وأشار المستشار العمالي إلي أنه من يتوافر لديه هذه الشروط إرسال سيرته الذاتيه عبر الايميل / career, [email protected] ، أو عبر الواتس أب 05054832520 . اقرأ أيضا.. توزيع كمامات لوقاية العاملين وارتداءها أجباريا وإجراءات للتباعد بينهم في العمل Advertisements وقام وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، بتفقد ديوان عام الوزارة، وذلك قبل بدء عودة العاملين للعمل عقب إجازة عيد الفطر المبارك ، مشددا علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك في إطار العودة التدريجية للعاملين وتقديم الخدمات للمواطنين، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين يتم استثناؤهم من القرار.

وتابع الوزير بنفسه إجراءات تعقيم والتطهير لجميع إدوار وغرف الوزارة، فضلا عن جميع المركبات التى سوف تقل العاملين إلى ديوان عام الوزارة في أول أيام العمل، موجها بضرورة تعقيم سيارات العاملين عند دخولهم ديوان عام الوزارة.

ولفت وزير القوي العاملة إلي أنه في إطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة ما بعد عيد الفطر المبارك ، سوف يتم توزيع كمامات خاصة بالوقاية للعاملين في أول يوم عمل الأحد المقبل ، علي أن يتم ارتداءها بشكل أجباري ، فضلا عن اتخاذ إجراءات التباعد بين العاملين في العمل.

وأضاف الوزير أنه أصدر تعليمات لإدارة الأمن بديوان عام الوزارة بعدم دخول أي مواطن لطلب الخدمة دون أن يكون مرتديا للكمامة، وتم ارسال تعليمات بهذا الخصوص لمديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة لتنفيذ هذه التعليمات بشكل إجباري وسيتم تنفيذ العقوبات لغير الملتزمين.