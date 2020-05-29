أخبار مصر | صرف 2.3 مليون جنيه منحة لـ4721 عاملا غير منتظم بقنا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر صرف 2.3 مليون جنيه منحة لـ4721 عاملا غير منتظم بقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إنه تم تعيين 101 شاب من مختلف المؤهلات بينهم اثنين من ذوي الهمم، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بقنا.

وأوضح "سعفان" أنه تم صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لـ4721 عاملا بقيمة إجمالية 2 مليون و360 ألفا و500 جنيه.

وتلقى الوزير تقريرا بذلك من مدير المديرية أسعد أحمد السيد، وذلك عن إنجازات شهر أبريل الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بحملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالى ومكاتب السلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ110 منشآت، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظًا على صحتهم.