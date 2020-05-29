مصر | حجز طالبين وفرد أمن بشركة لحيازتهم 7 آلاف كمامة بالنزهة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر حجز طالبين وفرد أمن بشركة لحيازتهم 7 آلاف كمامة بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كانت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة النزهة تمكنت أثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط ( طالبين، فرد أمن بشركة - مقيمين بدائرة قسمى شرطة النزهة والمرج ) وذلك حال استقلالهم سيارة ملاكى (ملك إحدى السيدات – قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق) وعُثر بداخلها على (7000 كمامة طبية معدة للبيع، جوال بداخلة كمية من أساتك بيضاء معدة لتصنيع الكمامات الطبية، عدد 300 كرتونة فارغة ومعدة للاستخدام) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمناقشتهم اعترفوا بقيامهم بتصنيع المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، مستغلين الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة من مسئولى إحدى شركات أنابيب البترول، بإصابة فردى أمن إدارى بالشركة، بعيارين ناريين، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج وما قرراه أنه أثناء مرورهما على خط أنابيب البترول التابع للشركة عملهما الكائن بدائرة المركز مُستقلين سيارة تابعة للشركة شاهدا بعض الأشخاص المجهولين حال محاولتهم تركيب محبس على الخط المُشار إليه بقصد سرقة مواد بترولية منه ولدى مشاهدتهم لهما أطلقوا تجاههما أعيرة نارية مما أدى لحدوث إصابتهما وتلفيات بالسيارة التى يستقلانها وهربوا مستقلين سيارتين (ملاكى، وربع نقل) والعثور على حفرة بعمق 1،5م ومحبس على خط الأنابيب لم يتم إستخدامه.

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وعلى الفور، أمر اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتشكيل فريق بحث جنائي تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتوصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة خطوط نقل المواد البترولية "خطوط التوزيع الرئيسية" عن طريق تركيب محابس عليها مكون من ( 4 عناصر إجرامية، مُقيمين بدائرة مركز الصف).

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة والعقيد محمد علي مفتش مباحث شرق الجيزة، وأمكن ضبط إثنين منهم، وتمكنت القوات من اقتيادهما إلى ديوان المركز.

وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت معهما بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بارتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهمان الهاربان وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب، وأقر أحد المتهمين أنهم حال شروعهم في تركيب المحبس بمكان الواقعة شاهدوا سيارة المجني عليهما فبادرهم بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته وبإرشاده أمكن ضبطها و32 طلقة من ذات العيار، المستخدمة في إرتكاب الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، ويقوم رجال الأمن بتكثيف جهودهم لضبط المتهمين الهاربين.