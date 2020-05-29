مصر | سقط بها "الأسانسير".. الداخلية تنجح في إنقاذ سيدة بالجيزة

شهد أحد العقارات بشارع نادي الصيد بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة، تعطل مصعد العقار وسقوطه وبداخله سيدة وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من انقاذ السيدة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالوقاعة.

كان تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بسقوط مصعد عقار بشارع نادى الصيد وإحتجاز إحدى السيدات بداخله.

وعلى الفور إنتقلت قوات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وتم التعامل مع البلاغ وإنقاذ المواطنه وإخراجها من داخل المصعد، حيث قدمت المواطنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة للبلاغ والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة.

وجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

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في لفتة إنسانية من رجال وزارة الداخلية بمساعدة المواطنين، استجابت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بمحافظة الجيزة، لبلاغ مواطن مسن يطلب نقله من مسكنه لإحدى المستشفيات عقب تدهور حالته الصحية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، من مواطن مسن، مقيم بمنطقة المنيب، وقرر شعوره بحالة إعياء، وطلب المساعدة في إنزاله من مسكنه لعدم قدرته على الحركة أو إستخدام السلم والتوجه للمستشفى.

على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة لمكان البلاغ، وتم مساعدته في النزول من العقار وتدبير سيارة إسعاف مجهزة له ونقله إلى المستشفى.

وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان المواطن الذي تقدم بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.

وجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.