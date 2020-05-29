مصر | إحالة عاطلين لإتجارهما في السلاح للمحاكمة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر إحالة عاطلين لإتجارهما في السلاح للمحاكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت نيابة المرج الجزئية متهمين، لحيازتهما أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص إلى المحاكمة.

البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغا مفاده ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بقيام عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم، بالإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة، مُتخذين من المنطقة محل سكنهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهما، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (بندقية خرطوش - 3 فرد محلى - عد دمن الطلقات - مبلغ مالى).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.