شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة السويس» تعلن إصابة 18 شخصا بكورونا ليرتفع العدد لـ198 حاله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مديرية الصحة بالسويس بيانا أكدت فيه إصابة ١٨ حالة أصابة جديدة بفيروس كورونا، بالمحافظة تم توزيعها على مستشفيات الحميات والصدر والعام لتلقي العلاج، فيما يتم عزل الحالات البسيطة بالمنزل وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.

وقالت وزارة الصحة في البيان، أنه جاري استكمال الإجراءات الوقائيه والإحترازيه والتقصي والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات ومتابعه المخالطين اللصقاء لتلك الحالات، لافته إلى ارتفاع عدد الحالات الإيجابية إلى ١٩٨ حاله بالمحافظه منذ بداية الأزمة حتى اليوم وعدد حالات الوفيات ٧ حالات.

و تؤكد مديريه الصحه على أهميه الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدوله للحد من انتشار الفيروس، وهي عدم التواجد بالأماكن المزدحمه وعدم التواجد في تجمعات واتباع قواعد النظافه العامه من الغسيل المستمر للأيدي وآداب العطس والسعال وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة، وعدم النزول إلا للضروره القصوى، والالتزام بالمسافه الآمنة وهي متر على الأقل وارتداء الكمامه عند النزول لأماكن بها تجمعات مثل أماكن العمل أو الأسواق وغيره، حيث إنه من يوم السبت ٥/٣٠ سيتم منع دخول المواطنين للمصالح الحكوميه والبنوك وغيرها من الأماكن العامه دون ارتداء الكمامات الطبيه لمنع انتشار العدوى .