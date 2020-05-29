شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير محاضر للأقماح غير المطابقة.. والمحافظات تواصل عمليات التوريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت اللجان المشكلة بالمحافظات، أمس، متابعة عمليات توريد محصول القمح، لمواجهة أي مشكلة تعيق عمليات التوريد من المزارعين، فيما أكد المحافظون أنها تسير بشكل منتظم، مشددين على تكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية، فيما تم تحرير 5 محاضر خاصة بتوريد 40طن قمح غير مطابقة لضوابط الاستلام بسمسطا وتم التحفظ على الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المحاضر إلى جهات التحقيق المختصة.

وفى سوهاج، قال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، أنه تم حتى الآن توريد 121 ألف و71 طن من محصول القمح للشون والصوامع الحكومية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، منذ بدء أعمال توريد المحصول في 15 أبريل الماضى، لافتا إلى تواصل عمليات توريد المحصول بإشراف من لجان مخصصة لمراقبة الشون

والصوامع والهناجر الخاصة بتجميع القمح .

وأوضح «المحافظ» أن اللجنة المشكلة بالمحافظة لمتابعة عمليات توريد محصول القمح تنعقد بصورة مستمرة لمواجهة أي مشكلة تعيق عمليات التوريد من المزارعين، مؤكدا أن عملية توريد القمح والاستلام من الموردين تسير بشكل منتظم، ولا توجد أي معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم الأقماح للصوامع والشون المخصصة لذلك، حيث يجرى إستلام محصول القمح من المزارعين وفقاً للأسعار المحددة وهي 700 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط و670 جنيها للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وشدد المحافظ، على جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بمتابعة عملية توريد المزارعين للأقماح بنطاق كل وحدة محلية، وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، وتسهيل عملية التوريد، وضبط أي شخص بحوزته أي كميات من القمح غير مرخص له بحملها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وذلك ضمانا لعدم التلاعب في عمليات توريد القمح، مناشدا المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، حيث أن الدولة لم تدخر جهدا في الإهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

وفى المنيا، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، تم استلام 272 ألف و906 طن و664 كيلوجرام قمح من المزارعين بجميع مراكز المحافظة، حتى اليوم من خلال الشون والصوامع والهناجر من خلال 47 موقع على مستوى مدن وقرى المحافظة.

من جانبه أشار المهندس عبدالعاطي، صديق، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بالمحافظة بلغت 249 ألف و400 فدان بزيادة 31 ألف فدان عن العام الماضي، وبمتوسط إنتاجية عالية تتراوح ما بين 22-24 إردب للفدان، وخصص لها 47 موقع ما بين شون وصوامع وهناجر

لاستلام المحصول.

وفى بنى سويف، قال الدكتور محمد هانىء، محافظ بنى سويف، أنه أثناء متابعة مديرية التموين، عمليات توريد واستلام الأقماح، بمواقع استلام القمح بالصوامع والشون، تم تحرير 5 محاضر خاصة بتوريد 40 طن قمح غير مطابقة لضوابط الاستلام بسمسطا وتم التحفظ على الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المحاضر إلى جهات التحقيق المختصة.

وقال إنه تم تنظيم حملة تفتيشية على المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير 100 محضر بواقع 16 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن و10 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و57 محضر توقف عن الإنتاج و12 محضر لتدني مستوى النظافة و5 محاضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين مشيرا إلى أن مديرية التموين خلال الحملات ،التي نظمتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة على مستوى مراكز المحافظة، حررت 27 محضر لمحال ومنشآت تجارية ،وذلك بواقع 17 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار و5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية و3 محاضر لإنتاج مخبوزات غير صالحة للاستهلاك و2 محضر لضبط لحوم غير صالحة، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

وأكد على تكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية، للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، مع استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والمحال التجارية ،وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية.

وفى البحيرة، أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن توريد 297 ألف طن من القمح لعدد 27 شونة و5 صوامع مُطورة في نطاق المحافظة، والتى من المتوقع أن تستوعب كل الكميات المنتظر توريدها، مشيرًا إلى أنه تم حصاد 356 ألف فدان في نطاق المحافظة حتى الآن.

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وأشار «المحافظ» إلى أنه يتم رش وتعقيم الصوامع وكذلك السيارات الواردة إلى الشون والصوامع وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قبل وأثناء الاستلام، ويتم رش تعقيم الشون الخاصة باستلام القمح قبل بدء عملية الاستلام.

وأضاف «آمنة» أن هناك لجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، لمتابعة أعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية القمح المورد، ولضمان توريد محصول القمح بشكل منتظم.

وقال المهندس محمد الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 386ألفًا و705 فدانًا، وأن إجمالى عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح تبلغ 28 شونة وصومعة بنطاق المحافظة، مؤكدا على أن تلك الشون كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام.

وأشار «الزواوى» إلى أنه تم تحديد سعر القمح على حسب درجات النظافة، وأن سعر القمح درجة نظافة 22.5 هو 670 جنيهًا، ودرجة 23 هو 685 جنيهًا، ودرجة

23.5 هو 700 جنيهًا.