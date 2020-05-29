شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يعتمد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2019، خلال الأسبوع المقبل، بحضور عبدالعزيز حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم.
وأكد حمزة رضوان، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن نسبة النجاح للشهادة الإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول بلغت 80.9 ٪، مضيفًا أن عدد طلبة الشهادة الإعدادية يبلغ 8 آلاف و109 طالبًا وطالبة.
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