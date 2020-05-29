شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: تنفيذ 825 حالة إزالة لمخالفات بناء وتعديات خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن العاملين في الادارة المحلية بكل المحافظات عملوا خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك على خدمة المواطنين والاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة يومية، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بكل حسم ومنع أي محاولات للبعض في استغلال الاجازة للقيام بمخالفات بناء جديدة أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة.

وقال شعراوي، في تصريحات صحفية، الجمعة، إنه تم التصدي بكل قوة وحزم لأي محاولات من بعض المواطنين لاستغلال فترة العيد وارتكاب مخالفات حفاظاً على حق الدولة وهيبتها، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ ٨٢٥ حالة إزالة لمخالفات بناء وتعديات متنوعة بمختلف المحافظات وذلك بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون .

وأضاف الوزير أن الدولة نجحت في استرداد ٢٥ فدان و٢٠ ألف متر مربع من أملاكها بعدد من المحافظات خلال أسبوع العيد في الفترة من يوم السبت ٢٣ مايو وحتي الخميس ٢٨ مايو ٢٠٢٠، حيث تم تنفيذ ١٢٠ إزالة لتعديات قام بها بعض المواطنين على أراضي الدولة سواء بإقامة مبانى وأسوار وكذا بالزراعة عليها.

في سياق متصل تلقى الوزير تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال إجازة عيد الفطر المبارك فيما يخص ما تم إزالته من تعديات على أراضي وأملاك الدولة بالبناء والزراعة ومخالفات البناء بمحافظات الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء.

وقال شعراوي إن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت في إزالة ٥٥٥ حالة لتعديات بالبناء على ٢٥ فدان أرضي زراعية ملكية خاصة للمواطنين، كما تم إزالة ١٥٠ حالة لمخالفات البناء على مساحة ٢٥ ألف متر مربع .

وأكد أنه لا تهاون في استرداد أملاك وأراضي الدولة كاملة وازالة أي تعديات عليها، مشددا على ضرورة إستمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بكل قوة في هذا الملف الهام للحفاظ على حقوق الدولة وعدم ترك أية مخالفة والتصدى بكل حسم لأي تعديات في ظل المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لنتائج الإزالات والمتابعة اليومية للسيد رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وفيما يخص جهود المحافظات لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من داخل المدن والمراكز خلال أجازة عيد الفطر، أعلن الوزير عن نجاح المحافظات في رفع ٣٥٥ ألف طن مخلفات صلبة من كافة الشوارع والتخلص الآمن منها وذلك خلال الفترة من ٢٣ مايو 2020 وحتى ٢٨ مايو، مشيرا إلى أن كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) بلغت ٤٧٪؜ من إجمالي المتولد في تلك الفترة بمختلف المحافظات.

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وكشف وزير التنمية المحلية عن نجاح محافظة القاهرة في رفع ١١٠ ألف طن من المخلفات الصلبة والجيزة ٤٣ ألف طن والقليوبية ١٧ ألف طن، والأسكندرية ٢٥ ألف طن، وبنى سويف ٤ آلاف طن وجنوب سيناء ٨١٧ طن، والغربية ١٢ ألف طن وأسيوط ١٠ آلاف طن والسويس ١٦٣٦ طن والمنوفية ١٦ ألف طن، والشرقية ١٥ ألف طن، والإسماعيلية ٦٢٠٣ طن والأقصر ٣٦٨٩ طن، والدقهلية ١٠ آلاف طن والمنيا ١٠ آلاف طن وأسوان ٣ آلاف طن والفيوم ١٠ آلاف طن وقنا ٢٦٧١ طن، وكفر الشيخ ١٢ ألف طن، والبحيرة ٢١ ألف طن، ومطروح ٣٣٦١ طن، والبحر الأحمر ٢٨٢٢ طن، ودمياط ٤٤٤٣ طن وشمال سيناء ١٠٨٢ طن وبورسعيد ٢٣٠٧ طن والوادى الجديد ٥٨٧ طن، وسوهاج ٨ آلاف طن.

وأشاد شعراوي بالجهود التي بذلتها الوحدات المحلية والأحياء والمراكز والمدن، وهيئات نظافة وتجميل الجيزة والقاهرة وجميع العاملين بمنظومة النظافة برفع تراكمات القمامة والمخلفات بصورة يومية خلال أجازة العيد للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.