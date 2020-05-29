«ها أنا أحقق ذاتي».. يوم رياضي لتنمية مهارات الأيتام بالعاشر من رمضان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بنشر الثقافة الرياضية وتنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف الفئات العمرية وعرضها من خلال مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا في ظل الظروف الراهنة، لافتا إلى أن قرار غلق مراكز الشباب جاء تفعيلاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، بالإضافة إلى تقديم كافه أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة.

وأشاد محافظ الشرقية بالأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لأبناء المحافظة وخاصه الأيتام، وذلك في إطار خطة المحافظة لدمجهم في المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة ومشاركتهم في مختلف الأنشطة لإدخال البهجة على قلوبهم واكتشاف الموهوبين منهم .

ومن جانبه أعلن وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم يوم رياضي لتنمية مهارات الأيتام رياضيا وكشفيا تحت شعار «ها أنا أحقق ذاتي» بمشاركة 11 شاب بدار المدينه المنورة بالعاشر من رمضان، وذلك من خلال ممارسه تمارين اللياقة البدنية ( أون لاين) لعرضها عن طريق المنصه الالكترونيه للمديريه بهدف صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم، وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، مشيراً إلى أنه تم مراعاة المسافات البينية بين المشاركين، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .

يوم رياضي لتنمية مهارات الأيتام بالعاشر من رمضان

يوم رياضي لتنمية مهارات الأيتام بالعاشر من رمضان