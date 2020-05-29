شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشدد على الاهتمام بالتلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات الوراثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدور الرئيسى لهيئة الخدمات البيطرية هو الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية والترقيم وتقديم كل الرعاية والمتابعة والتحصينات، بما ينعكس على حماية الإنتاج الحيواني والداجني.

وكلف وزير الزراعة الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بضرورة قيام الهيئة ومديريات الطب البيطري في المحافظات بالاهتمام بالتلقيح الاصطناعي، كهدف رئيسى تسعى إليه الدولة من أجل تحسين السلالات الوراثية.

وطالب القصير أيضا بتجهيز الوحدات البيطرية بالمعدات اللازمة والتنسيق مع مراكز التقليح وتدريب الأطباء البيطريين على ذلك بالمراكز التابعة للوزارة، مشيرا إلى أنه سوف يتم متابعه كل مديرية والتأكد من تنفيذها لهذه التكليفات.

ووجه وزير الزراعة بضرورة استكمال الترقيم للرؤوس ومتابعة الولادات والمذبوحات وفقا للمعدلات حتى يتم تحديث الحصر بشكل دوري من أجل توفير البيانات الصحيحة والتي تساعد في وضع الخطط وتحديد احتياجات من اللحوم والأمصال والرعاية ومراكز تجميع الألبان .

كما شدد القصير على عدم ذبح الإناث والبتلو، وأن تكون هناك متابعة جادة لذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدا أنه يتابع بنفسه تنفيذ هذه التكليفات وسوف تكون أساس تقييم واختيار القيادات لتولي المناصب.

Advertisements