شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يعلن موعد عودة جلسات الجنح في جميع أنحاء الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير العدل المستشار عمر مروان أنه سيتم اعتبارا من يوم غد «السبت» عودة جلسات الجنح والجنح المستأنف بالمحاكم في كافة أنحاء الجمهورية لنظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين وتلك المحجوزة للنطق الحكم، وعقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها وجلسات الدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط على أن يستمر العمل بذلك النظام لمدة أسبوعين تمهيدا لعودة جميع الدوائر المختلفة بكامل طاقاتها للعمل اعتبارا من 13 يونيو المقبل.

وأكد المستشار عمر مروان، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن وزارة العدل وضعت العديد من الإجراءات من أجل عودة العمل بالجهات التابعة لها والتي توقفت مؤخرا بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد من بينها أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات وبما يحقق الإجراءات الاحترازية وإمكانية تقسيم رول الجلسة إلى أكثر من جلسة انعقاد في ذات اليوم بحيث يفصل بينها فاصل زمني بسيط إذا تطلب الأمر ذلك، إلى جانب مراعاة أن يكون تحديد جلسات القضايا الجديدة متناسبا مع ما تم تأجليه من قضايا وبما يحقق إمكانية تطبيق الاجراءات الاحترازية، فضلا عن ضرورة إرتداء القضاة وجميع العاملين بالمحكمة للكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة وسيتم التفتيش على ذلك واتخاذ الاجراءات التأديبية الفورية في حال مخالفة ذلك .

وأكد أنه سيتم التأكيد على التزام جيع المتعاملين مع المحكمة بإرتداء الكمامات وعدم تقديم أي خدمة للمتعامل الذي يخالف ذلك.