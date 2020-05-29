شكرا لقرائتكم خبر عن «أنقذوا دمنهور».. حملة لحث المواطنين على التزام منازلهم بعد ارتفاع إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دشن رواد لمواقع التواصل الإجتماعى حملة على موقع «فيس بوك» بعنوان «أنقذوا دمنهور»، وتدعو المواطنين إلى التزام المنازل، وذلك بعد وصول أعداد الإصابات في المركز إلى نحو نصف أعداد الإصابات في محافظة البحيرة والتى تتكون من 15 مركزًا إداريًا.
يأتى ذلك بعد ارتفاع الإصابات في مركز دمنهور ليحتل الموقع الاول في الإصابات بين مراكز المحافظة، لأول مرة هذا الأسبوع بإجمالى 247 إصابة متقدمًا على مركز كفر الدوار الذي احتل المركز الأول في أعداد الإصابات الشهور الماضية بإجمالى 204 إصابة، وذلك من بين 803 إصابة في جميع أنحاء المحافظة.
ووصلت أعداد الإصابات الثلاثاء الماضى في دمنهور إلى 31 إصابة مقارنة بـ68 إصابة في محافظة البحيرة كلها، والأربعاء 34 في دمنهور مقارنة بـ58 في المحافظة، بينما بلغت الأعداد في دمنهور 35 حالة في دمنهور مقارنة بـ 83 حالة في المحافظة الخميس.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
20,793
-
تعافي
5,359
-
وفيات
845
كانت هذه تفاصيل خبر «أنقذوا دمنهور».. حملة لحث المواطنين على التزام منازلهم بعد ارتفاع إصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.