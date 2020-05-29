شكرا لقرائتكم خبر عن «أنقذوا دمنهور».. حملة لحث المواطنين على التزام منازلهم بعد ارتفاع إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن رواد لمواقع التواصل الإجتماعى حملة على موقع «فيس بوك» بعنوان «أنقذوا دمنهور»، وتدعو المواطنين إلى التزام المنازل، وذلك بعد وصول أعداد الإصابات في المركز إلى نحو نصف أعداد الإصابات في محافظة البحيرة والتى تتكون من 15 مركزًا إداريًا.

يأتى ذلك بعد ارتفاع الإصابات في مركز دمنهور ليحتل الموقع الاول في الإصابات بين مراكز المحافظة، لأول مرة هذا الأسبوع بإجمالى 247 إصابة متقدمًا على مركز كفر الدوار الذي احتل المركز الأول في أعداد الإصابات الشهور الماضية بإجمالى 204 إصابة، وذلك من بين 803 إصابة في جميع أنحاء المحافظة.

ووصلت أعداد الإصابات الثلاثاء الماضى في دمنهور إلى 31 إصابة مقارنة بـ68 إصابة في محافظة البحيرة كلها، والأربعاء 34 في دمنهور مقارنة بـ58 في المحافظة، بينما بلغت الأعداد في دمنهور 35 حالة في دمنهور مقارنة بـ 83 حالة في المحافظة الخميس.