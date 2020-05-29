شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات وزارة العدل لعودة العمل في الطب الشرعي والشهر العقاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير العدل المستشار عمر مروان، على أنه مع عودة العمل بقطاعي الخبراء والطب الشرعي تم اتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة ومنها تنظيم حضور الخبراء والأطباء والعاملين بالقطاعين تدريجيا واتخاذ كافة التدابير الوقائية حماية للعاملين والمواطنين.

وأوضح في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن التدابير تشمل ارتداء الكمامات الطبية والقفازات ومراعاة المسافة الآمنة في التعامل والتطهير المستمر للمكاتب، وتنظيم العمل من جانب الخبراء بالنسبة لعدد خصوم الدعوى الحاضرين، مع اتخاذ الاجراءات الوقائية.

وبالنسبة للشهر العقاري، أكد المستشار مروان في تصريحات له أن وزارة العدل نفذت القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء للحد من انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد واتباع الاجراءات الاحترازية كاملة واجراءات تطهير المقرات بصفة دورية مع ضرورة ارتداء الكمامات حال التعامل من داخل مقرات المصلحة والعودة للعمل تدريجيا بتحديد الخدمات المتاحة للجمهور بما يمنع تكدس المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم في أول الشهر المقبل عودة الخدمات كاملة لجميع مقار الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.