شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 ممرضات في مستشفى التأمين بأسوان بكورونا.. وخروج 13 حالة من العزل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مستشفى التأمين الصحي بأسوان عن إصابة 4 ممرضات من طاقم تمريض بفيروس كورونا.
وطالب نقيب التمريض بأسوان محمد جمال، وزارة الصحة بتخصيص 10 غرف من كل مستشفى كاملة التجهيزات على أعلي مستوي للأطقم الطبية التي تتعرض للإصابة بفيروس كورونا مثل مستشفي أسوان الجامعي، التي خصصت قسم الفندقة لعزل الأطقم الطبية.
إلى ذلك، تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا بأسوان 13 حالة جديدة، تقرر خروجهم من مستشفى العزل الصحى بمنطقة الصداقة بأسوان ونزل الشباب الدولى بطريق السادات بمدينة أسوان.
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