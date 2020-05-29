شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال وسائل التواصل الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، على ضرورة التزام قيادات الوزارة والعاملين بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد عبدالعاطي، في تصريحات صحفية الجمعة، على ضرورة تنفيذ القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2020 الصادر الاثنين قبل الماضي بعدم السماح بتواجد العاملين سواء بديوان عام الوزارة أو المباني التابعة لها، دون ارتداء الكمامات الواقية، وأيضا الزائرين وعدم التعامل مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة.

كما وجه بالتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال وسائل التواصل الإلكتروني المختلفة للحد من انتقالهم والتعامل المباشر معهم من أجل منع انتشار الفيروس.

وأشار إلى ضرورة تطبيق كافة الاجراءات المحددة مسبقاً والمتعلقة بتخفيض أعداد القوة البشرية سواء بالوحدات الإدارية أو بالمواقع واتباع كافة سبل الأمن والسلامة.

كما لفت «عبدالعاطي» إلى ضرورة الالتزام بتطبيق أقصى معايير الحفاظ على الصحة العامة، من تطهير المقار التابعة للوزارة بالمطهرات بشكل متكرر، وتوفير مستحضرات التعقيم والتطهير في المداخل والمخارج ودورات المياه ورفع اجهز البصمة وتوفير دفاتر الحضور والانصراف الورقية للتوقيع.

وشدد على ضورة تنفيذ التكليفات بدقة ودون تهاون، واتخاذ ما يلزم من تدابير لعدم تأثر العمل في القطاعات الهامة وتقديم الخدمات للجمهور من توفير مياه الري للمحاصيل الصيفية ومياه الشرب.

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