شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع تزايد حالات الإصابة بكورونا.. 18 خطوة لتطبيق العزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، يوماً بعد يوم، ينصح الأطباء بضرورة العمل على تطبيق العزل المنزلي للأشخاص المخالطين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للحالات المصابة، ولكن السؤال ماذا يجب أن يتم في حالة تطبيق الشخص للعزل المنزلي؟، في وقت سابق، كانت قد أعلنت وزارة الصحة عن 18 إجراء يجب القيام بها في تلك الحالة تتمثل في:

1- عدم خروج الشخص المخالط من المنزل طوال فترة العزل المنزلي.

2- تخصيص مكان بالمنزل نظيف وجيد التهوية، وتجنب جميع الزيارات والأنشطة الاجتماعية.

3- عدم التنقل كثيرا من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخر.

4- العزل يستمر لمدة 14 يومًا من تاريخ آخر اختلاط مباشر أو غير مباشر مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

5- يجب على المخالطين ارتداء كمامة تناسب الوجه خاصة عند التعامل مع أحد أفراد الأسرة، والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائه في سلة المهملات.

6- تغطية الأنف والفم أثناء العطس أو الكحة بمنديل ورقي والتخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات.

7- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو تدليك اليدين بمطهر كحولي.

8- تناول وجبات الطعام بشكل منفصل عن أفراد الأسرة، واتباع نظام غذائي متوازن.

9- شرب الماء الدافئ بدلًا من المشروبات الباردة.

10- عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف مع أفراد الأسرة.

11- يجب غسل الأدوات المستخدمة جيدًا بالماء والصابون مع ضرورة ارتداء قفازات مطاطية أثناء الغسل.

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12- يجب تنظيف جميع الأسطح التي يتم لمسها كثيرًا مثل أجهزة الكمبيوتر المشتركة، مقابض الأبواب، الهواتف المنزلية..«.

13- عدم الإفراط في تناول المضادات الحيوية واستشارة الطبيب حتى لا يصل الأمر لنتائج عكسية.

14- ضرورة قياس الحرارة كل 8 ساعات للشخص المعزول، وإذا ظهرت عليه أعراض صعوبة في التنفس أو إسهال أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

15- في حالة ظهور أعراض يجب الاتصال بالخط الساخن (105)، أو التوجه إلى المستشفى فورًا لإجراء التحاليل اللازمة، وتجنب المواصلات العامة والأماكن المزدحمة.

16- البقاء على بعد مترين على الأقل في حالة ضرورة الاختلاط مع أفراد الأسرة.

17- استخدام غرفة منفصلة للنوم وحمام منفصل إذا كان متاحًا.

18- التهوية الجيدة للمنزل.