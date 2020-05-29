شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تعلن تشغيل 664 قطارًا للوجهين القبلي والبحري يوميا.. وتعديل مواعيد 10 منها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه وزير النقل- المهندس كامل الوزير، قيادات السكة الحديد بإعداد جداول تشغيل للقطارات تتناسب مع حجم الطلب المتزايد على قطارات السكك الحديدية، وبما يتناسب مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء (من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا)، وذلك بالتزامن مع عودة تشغيل القطارات بدءا من يوم السبت الموافق 30 مايو الجاري.

وقال وزير النقل، أنه قد تقرر أن تقوم هيئة السكك الحديدية بتشغيل ٦٦٤ قطار يوميا على الوجهين القبلي والبحري وتعديل مواعيد عدد ١٠ قطارات على الوجه البحري ابتداءً من السبت الموافق ٣٠ مايو، على أن يبدأ تشغيل القطارات من الساعه السادسة ونصف صباحًا وحتى الساعة السابعة ونصف مساءً، عملًا بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل عدد ٥٤ قطار على خط القاهرة /الإسكندرية، وعدد ٥٠ قطار على خط القاهرة/ السد العالي، وعدد ٣٦ قطار على خط القاهرة/ منوف /طنطا، حيث تتميز هذه الخطوط بكثافة ركاب وحركة قطارات عالية، لافتا إلى أن تشغيل هذا العدد من القطارات يعتبر قياسي نظرًا لعدد ساعات التشغيل اليومي في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأضاف وزير النقل أنه قد وجه قيادات هيئة السكك الحديدية باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل بمشروعات السكة الحديد وفي استمرار أعمال التعقيم والتطهير الدوري والمستمر لكافة المحطات والقطارات والتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن ارتداء الركاب للكمامات خلال استخدام مرفق السكك الحديدية حفاظا على صحة وسلامة الركاب والمجتمع بالإضافة إلى تنفيذ علامات التباعد عند شبابيك التذاكر على كافة المحطات الرئيسية والمحطات الأكثر ازدحاماً حفاظا على صحة وسلامة الركاب، وكذلك نشر رسائل توعية للمواطنين عن الفيروس وعن ضرورة الالتزام بارتداء الركاب للكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها السكة الحديد ونشر ملصقات للتوعية بذات الشأن في كافة المحطات واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي تكفل تسهيل سفر الركاب.

وأشاد الوزير بجهود عمال السكة الحديد خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، حيث قام العمال بإستغلال تلك الفترة في استكمال أعمال صيانة وتجديدات السكك على خطوط الهيئة وعمل تجارب لأجهزة الإشارات والمزلقانات والتحاويل والاتصالات للتأكد من انتظامها ومن نتائجها القياسية وعمل العمرات والدوري والصيانة للعربات والجرارات وفق معايير تكفل تحقيق كافة متطلبات المسير الآمن للقطارات.