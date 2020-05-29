شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة استثنائية تغادر مطار القاهرة لفرانكفورت وعلى متنها 287 عالقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة رحلة طيران استثنائية تابعة للخطوط الألمانية لوفتهانز، فى طريقها إلى مدينة فرانكفورت بألمانيا، حيث قالت مصادر بمطار القاهرة أن الرحلة رقم LH483 قد غادرت مطار القاهرة وعلى متنها 287 عالقا فى طريقهم إلى مدينة فرانكفورت الألمانية.

تم إنهاء إجراءات سفر الركاب بصالة السفر بمبنى الركاب رقم 3 المخصص لرحلات مصر للطيران وتحالف إستار

ومن المقرر أن يخضع العالقين للفحص من قبل الحجر الصحى بجهة وصولهم وذلك تنفيذا لقرار منظمة الصحة العالمية والإجراءات الإحترازية التى أقرتها المنظمة الأممية للتعامل مع المسافرين فى إطار التصدى للحد من إنتشار جائحة كورونا.

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كانت سلطة الطيران المدنى قد أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.